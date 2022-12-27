Українську формулу миру в 2023 році хочуть обговорити на спеціальному саміті
Український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни
Про це повідомив в інтерв'ю AP міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Згідно з інформацією, проведення такого саміту очікується до кінця лютого 2023 року.
"Організація Об'єднаних Націй могла б стати найкращим майданчиком для проведення цього саміту. Не йдеться про те, щоб зробити послугу якійсь країні. Йдеться про залучення всіх до ініціативи", – пояснив Кулеба.
Водночас говорячи про участь Росії в саміті міністр наголосив, що спершу Москва має відповісти за воєнні злочини перед міжнародним судом.
Кулеба також зазначив, що участь Генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша Україна вітала б.
- У листопаді на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. Президент наголошував, що українська формула миру дуже чітка, а кожен її пункт опрацьований.
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