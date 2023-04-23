Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо говорити про феномен відвідуваності українських фільмів, то тут є кілька факторів одночасно. В першу чергу, доволі велика кількість глядачів йдуть на українські фільми, щоб підтримати вітчизняний кінематограф. Це можна назвати навіть принциповою позицією. Я не бачу в цьому нічого погано й хорошого. Це просто чудовий факт, який додає нам можливості для розвитку", - пояснив Тарасенко.

Артменеджер наголосив, що багато режисерів позитивно використовують війну в Україні для створення фільмів.

"Схожа ситуація була після Майдану у 2014 році. Тоді багато документальних фільмів про революцію потрапляла на кінофестивалі.Оскільки був великий погляд на події в Україні. Це насправді є шансом для багатьох режисерів. Те ж саме відбувається і зараз", - додав він.