Глядачі принципово йдуть на перегляд українського кіно, щоб підтримати вітчизняний кінематограф, - артменеджер Тарасенко
Артменеджер "Планети Кіно" Станіслав Тарасенко розповів, що великий попит на українське кіно зумовлений прагненням глядачів підтримати вітчизняний кінематограф
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо говорити про феномен відвідуваності українських фільмів, то тут є кілька факторів одночасно. В першу чергу, доволі велика кількість глядачів йдуть на українські фільми, щоб підтримати вітчизняний кінематограф. Це можна назвати навіть принциповою позицією. Я не бачу в цьому нічого погано й хорошого. Це просто чудовий факт, який додає нам можливості для розвитку", - пояснив Тарасенко.
Артменеджер наголосив, що багато режисерів позитивно використовують війну в Україні для створення фільмів.
"Схожа ситуація була після Майдану у 2014 році. Тоді багато документальних фільмів про революцію потрапляла на кінофестивалі.Оскільки був великий погляд на події в Україні. Це насправді є шансом для багатьох режисерів. Те ж саме відбувається і зараз", - додав він.
- 21 березня у Держкіно повідомили, що український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за три вікенди зібрав в українському прокаті майже 82 мільйони гривень
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.45
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе