"Мавка" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" за три вікенди зібрав в українському прокаті майже 82 мільйони гривень
Про це повідомили у Держкіно.
За три вікенди на мультфільм продали 642 671 квиток, а касові збори становлять 81 848 415 гривень.
Так, "Мавка. Лісова пісня" за популярністю обійшла фільми "Я, ти, він, вона" ("Студії Квартал-95"), "Скажене весілля" та "Скажене весілля 2" ("Прототип Продакшн", FILM.UA Group, MOZGI Entertainment).
Також "Мавка" обійшла у зборах інший мультик - "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (Animagrad).
- Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
- Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.
- На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
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