"Мавка" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності

Про це повідомили у Держкіно.

За три вікенди на мультфільм продали 642 671 квиток, а касові збори становлять 81 848 415 гривень.

Так, "Мавка. Лісова пісня" за популярністю обійшла фільми "Я, ти, він, вона" ("Студії Квартал-95"), "Скажене весілля" та "Скажене весілля 2" ("Прототип Продакшн", FILM.UA Group, MOZGI Entertainment).

Також "Мавка" обійшла у зборах інший мультик - "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (Animagrad).