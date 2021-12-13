Глядачів українських фільмів стало менше, - кінокритик

Про це він сказав у блоці "Культура з Леною Чиченіною" на Еспресо.TV.



"Що стосується прокату будь-якого українського фільму - це аудиторія і реклама. У когось із режисерів є свої підписники, і це все реально працює, тому що коли ми кажемо про масового глядача - це в принципі і є український глядач. Є невеличка тусовка, люди, які одне одного знають, - вони завжди підуть. Але це 1% від того глядача, який би міг піти - потрібно працювати з 99%", - заявив критик.



Він сказав, що українці зараз ходять до кіно.



"Що трапилось з "Дім Гуччі" - 17 млн грн за 4 дні, "Дюна", "Людина-павук", які перепродажі. Люди готові ходити, питання в тому, що коронавірус прискорив процес і він відбив тих глядачів, які раніше просто могли піти на українське кіно, сьогодні їх стало менше. І це не паніка і не сигнал тривоги, їх реально стало менше і зараз стало тяжче витягнути людину з дому і провести до кінотеатру", - вважає він.





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