Глядачів українських фільмів стало менше, - кінокритик
Кінокритик Станіслав Тарасенко вважає, що менше людей можуть зараз просто так піти на українське кіно
Про це він сказав у блоці "Культура з Леною Чиченіною" на Еспресо.TV.
"Що стосується прокату будь-якого українського фільму - це аудиторія і реклама. У когось із режисерів є свої підписники, і це все реально працює, тому що коли ми кажемо про масового глядача - це в принципі і є український глядач. Є невеличка тусовка, люди, які одне одного знають, - вони завжди підуть. Але це 1% від того глядача, який би міг піти - потрібно працювати з 99%", - заявив критик.
Він сказав, що українці зараз ходять до кіно.
"Що трапилось з "Дім Гуччі" - 17 млн грн за 4 дні, "Дюна", "Людина-павук", які перепродажі. Люди готові ходити, питання в тому, що коронавірус прискорив процес і він відбив тих глядачів, які раніше просто могли піти на українське кіно, сьогодні їх стало менше. І це не паніка і не сигнал тривоги, їх реально стало менше і зараз стало тяжче витягнути людину з дому і провести до кінотеатру", - вважає він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.18Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе