Вкидання зроблено через один із головних z-пабліків. Навмисно йде акцентування на дітях, тому що це емоційна складова. Думки про те, навіщо українській ДРГ заходити в село чи вбивати дітей в рашці, навряд чи спадуть на думку росіянам, чий мозок зґвалтований кремлівською пропагандою. Це надто складно для росіян.

Запитання про те, як група з 40 осіб могла перейти кордон теж не стане перед ними? Тому що для них і це надто складне питання. Примітивні ідіоти мислять лише на рівні найпростіших реакцій. Навіть про те, що це "вагнера" ​​втекли й від безвиході могли намагатись захопити транспорт чи взяти до заручників місцевих мешканців, мало хто з росіян замислиться.

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Думки про те, навіщо українській ДРГ заходити в село чи вбивати дітей в рашці, навряд чи спадуть на думку росіянам, чий мозок зґвалтований кремлівською пропагандою. Це надто складно для росіян

Але все це нагадує постановку у стилі "Гляйвіц". Напад на радіостанцію в Гляйвіці, також добре відомий, як Гляйвицька провокація або операція "Консерви", — інсценування нападу Польщі на німецьку радіостанцію в місті Гляйвіц, проведене SS 31 серпня 1939 року для створення приводу для нападу Німеччини на Польщу.

Все це нагадує постановку у стилі "Гляйвіц". Напад на радіостанцію в Гляйвіці, також добре відомий, як Гляйвицька провокація або операція "Консерви", — інсценування нападу Польщі на німецьку радіостанцію в місті Гляйвіц, проведене SS 31 серпня 1939 року для створення приводу для нападу Німеччини на Польщу

Не здивуюся, якщо навіть тіла загиблих українських воїнів рашисти привезуть з України. Тому що відтворюють новий "Гляйвіц" за старими схемами. Хоча можуть використовувати втечу "вагнерівців" для того, щоб потім назвати їх українською ДРГ. Байдуже.

Сьогодні в Росії нікому не треба виправдовувати напад на Україну. Але Кремлю потрібна консолідація суспільства навколо війни. А її ще досі немає. Є звичний "одобрямс" дій влади у Росії. Війна так і не стала для росіян "вітчизняною", що вкрай потрібно Кремлю для подальших довгострокових військових дій. Схоже, що саме цим ФСБ сьогодні й зайнята.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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