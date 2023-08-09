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Гнилі овочі стануть підставою для перевірок військових частин від Міноборони та Генштабу - член антикорупційної ради Геннадій Кривошея

9 серпня, 2023 середа
12:20
Кримінал

Постачальник продуктів для української армії ТОВ "Атомсервіс" привозить до військових частин гнилі овочі. Тепер Міністерство оборони та Генеральний штаб готують перевірку складів на предмет виявлення неякісної продукції та забору відповідних зразків для проведення досліджень

Про це повідомив колишній народний депутат, а нині член Громадської антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у разі виявлення грубих порушень він вимагатиме штрафних санкцій та розірвання контракту. 

"Днями, мені поступила інформація, що до однієї з військових частин яка розташована на передовій, привезли гнилі (цвілі) овочі, саме так — гнилі але "свіжі" овочі. Приблизна вага — майже пів тонни гнилих помідорів та баклажанів. Спочатку в це було важко повірити, адже це не просто грубе порушення умов договору, це знущання з військових, які захищають нашу країну! Тим паче сезонні товари, яких наразі у нас вдосталь і постачальник везе таку гниль? Сором і ганьба! Запитаєте, хто є цим постачальником? Цим постачальником виявилась компанія ТОВ "Атомсервіс", - зазначив Кривошея.

Фото: Facebook/Геннадій Кривошея

Також громадський діяч додав, що компанія ТОВ "Атомсервіс" — лідер з постачання продуктів до ЗСУ вже кілька років, але дозволяє собі такі грубі порушення. 

"І це лише одна адреса доставки. Цікаво, що постачали в інші в/ч? Потрібно також перевірити! Наразі відповідні підрозділи Міноборони та ГШ готують велику перевірку багатьох складів на предмет виявлення неякісної продукції та забору відповідних зразків для проведення відповідних досліджень. Якщо факти відповідних порушень будуть підтверджені в інших частинах, а результати досліджень будуть незадовільними, то це має стати не лише сплатою штрафних санкцій, а підставою для розірвання відповідного договору з постачальником та можливого притягнення його до відповідальності!" — підсумував Геннадій Кривошея.

Фото: Facebook/Геннадій Кривошея

Фото: Facebook/Геннадій Кривошея

Міністерство оборони
корупція в Україні
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