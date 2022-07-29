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Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн, єврейська спільнота засудила торги

29 липня, 2022 п'ятниця
18:34

Наручний годинник продали 28 липня на торгах в аукціонному домі Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд, США. Він начебто належав лідеру німецької нацистської партії Адольфу Гітлеру

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що ще до початку аукціону організатори зазнали різкої критики з боку єврейської громади. Європейська асоціація єврейських організацій закликала скасувати торги.

"Продавати такі предмети - огидно", - заявив голова асоціації, рабин Менахем Марголін у відкритому листі, адресованому організаторам торгів.

Він зазначив, що спадщині нацизму та відповідним атрибутам місце в музеях, якщо це вже так необхідно, але точно не на торгах.

Марголін нагадав про шість мільйонів євреїв, які були вбиті нацистами та наголосив, що продаж предметів, які належали організатору Голокосту, жодним чином не сприяє вивченню уроків із жахів нацистської епохи.

Лист підписали понад 30 представників єврейських організацій з Європи та Ізраїлю.

Водночас сума, за яку продали зазначений годинник, виявилася набагато нижчою, ніж його стартова ціна: за лот розраховували виручити від 2 до 4 мільйонів доларів.

Як повідомляє аукціонний будинок, золотий годинник подарували Гітлеру в 1933 році члени Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Аксесуар начебто виявив французький солдат у колишній альпійській резиденції диктатора в Берхтесгадені 4 травня 1945 року. Стверджується, що годинник перебував у володінні сім'ї солдата протягом десятиліть.

Крім того, на аукціоні торгували низкою інших артефактів тієї епохи, причетних до гітлерівського режиму. За даними сайту Alexander Historical Auctions, за імперського орла, який, імовірно, перебував у рейхсканцелярії в Берліні, заплатили $200 тис. А бронзовий бювар, на якому Гітлер, нібито підписав Мюнхенську угоду 1938 року про "приєднання" прикордонних територій Чехословаччини до нацистської Німеччини, придбали за $290 тис.

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Новини
США
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