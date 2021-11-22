Golden Boy-2021: визначився найкращий молодий футболіст року
Півзахисник іспанської "Барселони" Педрі став найкращим молодим гравцем року
Про це повідомляє TuttoSport
18-річний іспанець Педрі отримав нагороду Golden Boy-2021, яка вручається найкращому молодому гравцю року.
У фінальному списку, окрім Педрі, були: Карім Адейємі ("Зальцбург"), Джуд Беллінгем, Джованні Рейна (обоє – "Борусія" Д), Едуардо Камавінга ("Реал"), Шарль Де Кетеларе ("Брюгге"), Гаві ("Барселона"), Браян Хілль ("Тоттенгем"), Раян Гравенберх, Юрр’єн Тімбер (обоє – "Аякс"), Мейсон Грінвуд (МЮ), Даніель Мальдіні ("Мілан"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пікколі ("Аталанта"), Єремі Піно ("Вільяреал"), Родріго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Вілліам Саліба ("Марсель") та Флоріан Вірц ("Байєр").
У топ-40 претендентів перебували українці - захисник "Динамо" Ілля Забарний та хавбек "Шахтаря" Михайло Мудрик.
На рахунку Педрі 52 матчі, 4 голи і 6 асистів у минулому сезоні. 18-річний футболіст виграв Кубок Іспанії і вийшов у півфінал Євро-2020. Він виступає на позиції центрального півзахисника.
Transfermarkt оцінює Педрі у 80 млн євро.
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