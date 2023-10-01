Гольфстрім сповільнюється через зміни клімату: на що це вплине

Про це повідомляє Geophysical Research Letters.

Вчені Океанографічного інституту Вудс-Хоула та Університету Маямі проаналізували дані із Флоридської протоки, зокрема вимірювання об’єму морської води, що транспортувалася через цей регіон за чотири десятиліття.

Згідно з результатами аналізу, транспортування води Гольфстріму зменшилося приблизно на 4% за останні 40 років. Вчені заявили, що це "перше переконливе, недвозначне свідчення про уповільнення" і з вірогідністю у 90% це ослаблення не є випадковим.

"Це найпереконливіший доказ ослаблення цієї кліматично значущої океанської течії", - заявив фізичний океанограф Кріс Пікуч.

Але дослідники зазначають, що поки не можуть стверджувати, якою мірою ослаблення Гольфстріму пов’язано зі зміною клімату або це є природною зміною.

Флоридська протока є гарним прикладом впливу Гольфстріму, яка пролягає з Мексиканської затоки навколо Флориди, вгору вздовж східного узбережжя США. Течія забирає з собою теплу воду, що потім впливає на температуру, опади, рівень моря, активність ураганів тощо, а також переносить поживні речовини, включаючи вуглець, через океан.

Вчені переконані, що ймовірною причиною ослаблення Гольфстріму є глобальне потепління, але складно спрогнозувати до яких конкретних наслідків це призведе, тому що течія і пов’язані з ним погодні умови є основними компонентами клімату планети, які впливають на екстремальні погодні явища, а також на середні температури та рівень опадів.

"Гольфстрім є життєво важливою артерією циркуляції океану, тому наслідки його ослаблення є глобальними для клімату всієї планети", - зазначила океанограф Ліза Біл.