За тиждень в Амазонці загинули більше сотні дельфінів через рекордно високу температуру води

Про це повідомляє CNN з посиланням на Інститут Мамірауа.

В Інституті Мамірауа, який фінансується Міністерством науки Бразилії, повідомили, що за тиждень усі мертві дельфіни були знайдені в озері Тефе, а причиною такої великої кількості смертей могли бути рекордно високі температури в озері та історична посуха в Амазонці.

Ця новина, ймовірно, посилить занепокоєння кліматологів щодо впливу діяльності людини та екстремальних посух на регіон.

"Поки що рано визначати причину цієї екстремальної події, але, за словами наших експертів, вона, безумовно, пов’язана з періодом посухи та високою температурою в озері Тефе, де в деяких точках температура перевищує 39°C", повідомили CNN Brasil в Інституті Мамірауа.

Річка Амазонка зараз перебуває в сухому сезоні, через що деякі види річкової фауни страждають від рекордно високих температур.

Дослідники та активісти переміщують вцілілих дельфінів із лагун і ставків до головного русла річки, де вода прохолодніша, намагаючись врятувати тварин, але операція непроста через віддаленість району.

"Пересадка річкових дельфінів в інші річки небезпечна, тому що важливо перевірити їх на наявність токсинів або вірусів перед тим, як випускати тварин у дику природу", — сказав дослідник з Інституту Мамірауа Андре Коельо.

Вплив посухи на економіку

У штаті Амазонас 59 муніципалітети зареєстрували рівень води нижче середнього, що перешкоджає транспортній і рибальській діяльності на річці.

Протягом наступних кількох тижнів дослідники і влада очікують посилення посухи на зростання температури у річкових та озерних водах, що може призвести до загибелі ще більшої кількості дельфінів.