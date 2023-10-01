Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ За тиждень в Амазонці загинули більше сотні дельфінів через рекордно високу температуру води

За тиждень в Амазонці загинули більше сотні дельфінів через рекордно високу температуру води

1 жовтня, 2023 неділя
09:45
Світ

Більше сотні мертвих дельфінів знайшли за останній тиждень в озері Тефе в бразильській Амазонії через рекордно високу температуру води та історичну посуху

Про це повідомляє CNN з посиланням на Інститут Мамірауа.

В Інституті Мамірауа, який фінансується Міністерством науки Бразилії, повідомили, що за тиждень усі мертві дельфіни були знайдені в озері Тефе, а причиною такої великої кількості смертей могли бути рекордно високі температури в озері та історична посуха в Амазонці.

Ця новина, ймовірно, посилить занепокоєння кліматологів щодо впливу діяльності людини та екстремальних посух на регіон.

"Поки що рано визначати причину цієї екстремальної події, але, за словами наших експертів, вона, безумовно, пов’язана з періодом посухи та високою температурою в озері Тефе, де в деяких точках температура перевищує 39°C", повідомили CNN Brasil в Інституті Мамірауа.

Річка Амазонка зараз перебуває в сухому сезоні, через що деякі види річкової фауни страждають від рекордно високих температур.

Дослідники та активісти переміщують вцілілих дельфінів із лагун і ставків до головного русла річки, де вода прохолодніша, намагаючись врятувати тварин, але операція непроста через віддаленість району.

"Пересадка річкових дельфінів в інші річки небезпечна, тому що важливо перевірити їх на наявність токсинів або вірусів перед тим, як випускати тварин у дику природу", — сказав дослідник з Інституту Мамірауа Андре Коельо.

Вплив посухи на економіку

У штаті Амазонас 59 муніципалітети зареєстрували рівень води нижче середнього, що перешкоджає транспортній і рибальській діяльності на річці.

Протягом наступних кількох тижнів дослідники і влада очікують посилення посухи на зростання температури у річкових та озерних водах, що може призвести до загибелі ще більшої кількості дельфінів.

  • Метеорологічне агентство ООН повідомило, що рівень моря в південно-західній частині Тихого океану підвищується швидше, ніж середній світовий, загрожуючи низинним островам, а спека завдає шкоди морським екосистемам.
  • В Антарктиді на суші вчені виявили квіти, мох і водорості, які розростаються континентом, а площа плавучого морського льоду на морі досягла рекордно низького рівня.
Економіка
екологія
Бразилія
глобальне потепління
екологічна катастрофа
Читайте також:
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
Снаряди 155-мм
30 вересня, 2023 субота
Уже сім країн замовили боєприпаси за новою схемою закупівель ЄС, - Reuters
Кевін Маккарті
30 вересня, 2023 субота
Маккарті закликав Сенат США відмовитися від допомоги Україні для уникнення "шатдауну"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
10:54
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна змінює тактику у війні, США поки виключили допомогу Києву задля збереження уряду, британські війська вперше можуть прибути в Україну. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:35
російська армія, мобілізація
Росія готується до довгої війни в Україні і спрямовує на оборону третину витрат з держбюджету, - британська розвідка
10:30
Проросійські акаунти поширюють дезінформацію про "поради", як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні
10:12
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про обстріл ринку у Бєлгородській області й атаку БПЛА у трьох регіонах: нібито є постраждалі і руйнування
10:00
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Окупанти посилюють мобілізаційні заходи серед українців,- мер Мелітополя Федоров
09:50
Володимир Зеленський
"Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають перемогу": Зеленський привітав захисників та захисниць України зі святом
09:00
Папа Франциск
Чому "політика миру" Папи Франциска грає на руку Росії
09:00
Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Нова дата та історія свята
08:58
Словаччина Україна
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
08:55
москва, кремль
У Кремлі досі не визначилися, які українські території анексувала Росія, - ISW
08:46
обстріл, ППО
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
08:43
Ексклюзив
Куп'янськ
РФ нарощує сили на Куп'янському напрямку, - начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого
08:26
Оновлено
Атака на Черкащину 1 жовтня
Нічна атака РФ: ворог атакував Кривий Ріг, на Черкащині "шахеди" влучили в промислову інфраструктуру, є поранений
08:17
Оновлено
втрати РФ
Літак, 11 танків і 440 військових: що втратили росіяни за добу війни в Україні
08:05
Ексклюзив
танки Абрамс
Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ
07:44
Оновлено
Конгрес США
Уряд США уникнув "шатдауну": Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет
01:45
Зеленський і Шаппс
Міноборони Британії обіцяє відправити своїх військових в Україну
01:01
Прапор Словаччини
На виборах у Словаччині перемагає проєвропейська партія, - екзит-поли
00:37
OPINION
Валерій Пекар
Чому важливо мати бачення завершення війни
2023, субота
30 вересня
23:55
OTP Bank
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
22:12
біженці з України
ООН виділить $123 млн для зимової допомоги українцям, які постраждали від війни
22:00
Сергій Жадан
Після перемоги тиск суспільства на владу буде жорсткішим, - Сергій Жадан
21:43
САУ CAESAR
Україна законтрактувала у Франції ще шість САУ Caesar, дрони та роботи розмінування, - ЗМІ
21:40
Володимир Зеленський
Ми працюємо над тим, щоб в Україні виробляли системи ППО, - Зеленський
21:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Якщо ЗСУ продовжуватимуть наступ, то росіянам бракуватиме сил, - воєнний експерт Гендельман
21:19
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар". 30 вересня 2023 року
"Шахтар" програв "Ворсклі". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
21:16
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Папа Франциск призначив 21 кардинала: це збільшить його вплив на обрання наступника
21:15
Ексклюзив
Дмитро Лубінець, омбудсман
Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
21:12
Запоріжжя
Без Бєлгородської, Мінської та Красноярської: у Запоріжжі перейменували понад 70 вулиць, провулків та проспектів
21:07
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Формується вісь, яка буде робити усе, щоб знищити демократію і сучасну цивілізацію
20:52
Ексклюзив
Чорне море, Крим
РФ маніпулює питанням Криму лише заради того, щоб затягнути судовий процес, - експерт Смолій
20:33
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху виїхали понад 100 тис. вірмен, повернулись 2,3 тис. азербайджанців
20:20
Аналітика
Бігборд у Словаччині з антиукраїнськими висловами
Як кремлівські наративи беруть участь в європейських виборах. Дослідження
20:19
Розчленування Чехословаччини у 1938-1939 рр.
Цей день в історії: Франція та Британія віддали Чехословаччину на поталу Гітлеру
20:01
Авіаудар по Констянтинівці
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: поранено двох жінок та дитину
19:56
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Після деокупації тим, хто примусово отримав паспорти РФ, треба буде дати час щоб їх здати, - Лубінець
19:46
Кевін Маккарті
Уряд США на межі закриття, оскільки Маккарті планує голосування в останню хвилину перед опівніччю
19:45
Ексклюзив
росія, Китай
Як Китай намагається підкорити країни зі слабкими демократіями: експерт Харитонов про ситуацію навколо проєкту "один пояс, один шлях"
19:18
ЗСУ наступ
Протягом доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення, ЗСУ відбили 9 атак ворога на Мар’їнському напрямку, - Генштаб
19:14
Ексклюзив
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV