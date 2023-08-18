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Головна Наука Біля Тихоокеанських островів рівень моря підвищується швидше, ніж у середньому у світі - метеорологи

Біля Тихоокеанських островів рівень моря підвищується швидше, ніж у середньому у світі - метеорологи

18 серпня, 2023 п'ятниця
13:22
Наука Горбатий кит

Рівень моря в південно-західній частині Тихого океану підвищується швидше, ніж середній світовий, загрожуючи низинним островам, а спека завдає шкоди морським екосистемам

Про це повідомило метеорологічне агентство ООН.

Рівень води в деяких районах підвищується приблизно на 4 мм на рік, що перевищує середній глобальний показник, - зазначила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) у своєму звіті про стан клімату в південно-західній частині Тихого океану за 2022 рік.

Це може призвести до того, що низинні території, такі як Тувалу та Соломонові острови, з часом можуть бути затоплені, сільськогосподарські та придатні для життя землі знищені, водночас мешканці цих територій не зможуть переселитися на висоту.

Від хвиль морської спеки протягом більш ніж шість місяців потерпають великі території на північний схід від Австралії та на південь від Папуа-Нової Гвінеї. Це впливає на морське життя та спосіб життя місцевих громад.

Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас наголосив, що на регіон значний вплив матиме феномен Ель-Ніньйо - підвищення температури поверхні води у східній і центральній частині Тихого океану, пов’язане з екстремальними погодними умовами від тропічних циклонів до сильних опадів і сильних посух, яке повернулося цього року.

"Це матиме великий вплив на південно-західну частину Тихого океану, оскільки це часто пов’язано з вищими температурами, руйнівними погодними умовами та більшою кількістю морських хвиль спеки і знебарвлення коралів", - сказав Таалас у заяві.

Торік у регіоні зафіксували 35 стихійних лих, зокрема повені та шторми, які забрали життя понад 700 людей, ідеться у звіті. Ці небезпеки безпосередньо торкнулися понад 8 мільйонів людей.

Хоча кількість зареєстрованих стихійних лих у регіоні минулого року зменшилася порівняно з 2021 роком, масштаби економічних збитків через повені та погодні явища зросли. Так, збитки від повеней, у тому числі в Австралії та на Філіппінах, становили 8,5 млрд доларів США, що майже втричі перевищує показник попереднього року.

  • Раніше, вчені попереджали, що на Антарктиді руйнується льодовик, від якого протягом декількох тижнів або місяців може відколотися брила льоду площею близько п'яти тисяч квадратних кілометрів, яка підніме рівень моря на 10 см.
екологія
Австралія
Філіппіни
глобальне потепління
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