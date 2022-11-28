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Головна Спорт Голкіпер збірної Польщі завершив інтерв'ю на ЧС-2022 гаслом "Слава Україні!"

Голкіпер збірної Польщі завершив інтерв'ю на ЧС-2022 гаслом "Слава Україні!"

28 листопада, 2022 понедiлок
11:26
Спорт Войцех Щенсни

Воротар збірної Польщі Войцех Щенсни після перемоги над Саудівською Аравією на чемпіонаті світу підтримав Україну

Відео оприлюднив журналіст Андрій Сеньків у twitter. 

Після матчу Щенсни поспілкувався з журналістами, серед яких був представник "Суспільного", а коли промовив "Слава Україні!".  

Щенсни у грі проти Саудівської Аравії відбив пенальті та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0.  

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футбол
чемпіонат світу-2022
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