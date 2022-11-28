Голкіпер збірної Польщі завершив інтерв'ю на ЧС-2022 гаслом "Слава Україні!"
Воротар збірної Польщі Войцех Щенсни після перемоги над Саудівською Аравією на чемпіонаті світу підтримав Україну
Відео оприлюднив журналіст Андрій Сеньків у twitter.
Після матчу Щенсни поспілкувався з журналістами, серед яких був представник "Суспільного", а коли промовив "Слава Україні!".
Щенсни у грі проти Саудівської Аравії відбив пенальті та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2:0.
- 26 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Польщі перемогла Саудівську Аравію та вийшла на перше місце у групі C.
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