ЧС-2022: Польща перемогла Саудівську Аравію та захопила лідерство у групі C
26 листопада у 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Польщі перемогла Саудівську Аравію та вийшла на перше місце у групі C
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Аль-Раяні збірну Польщі на 39-й хвилині вивів вперед Пйотр Зелінські. Саудівська Аравія мала шанс відігратися наприкінці першого тайму, однак Салем Аль-Давсарі не зміг переграти польського голкіпера Войцеха Щенсни з одинадцятиметрової позначки.
Другий гол Польща забила на 82-й хвилині, коли Роберт Левандовські перехопив м'яч у захисника та реалізував вихід сам на сам з воротарем.
Польща перемогла Саудівську Аравію 2:0, набрала 4 очка та очолила турнірну таблицю групи C. Саудівська Аравія з 3 очками скотилася на другу позицію. Мексика має 1 бал, Аргентина не набрала жодного очка.
Аргентинці сьогодні о 21:00 зустрінуться з мексиканцями.
У 3-му турі 30 листопада Польща зіграє з Аргентиною, а Саудівська Аравія - з Мексикою.
ЧС-2022
2-й тур
26 листопада
Група C
Польща - Саудівська Аравія 2:0
Гол: Зелінські, 39, Левандовські, 82
На 45+1 хвилині Аль-Давсарі (Саудівська Аравія) не реалізував пенальті
- 26 листопада в іншому матчі ЧС-2022 в Катарі збірна Австралії переграла Туніс.
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