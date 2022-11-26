Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Аль-Раяні збірну Польщі на 39-й хвилині вивів вперед Пйотр Зелінські. Саудівська Аравія мала шанс відігратися наприкінці першого тайму, однак Салем Аль-Давсарі не зміг переграти польського голкіпера Войцеха Щенсни з одинадцятиметрової позначки.

Другий гол Польща забила на 82-й хвилині, коли Роберт Левандовські перехопив м'яч у захисника та реалізував вихід сам на сам з воротарем.

Польща перемогла Саудівську Аравію 2:0, набрала 4 очка та очолила турнірну таблицю групи C. Саудівська Аравія з 3 очками скотилася на другу позицію. Мексика має 1 бал, Аргентина не набрала жодного очка.

Аргентинці сьогодні о 21:00 зустрінуться з мексиканцями.

У 3-му турі 30 листопада Польща зіграє з Аргентиною, а Саудівська Аравія - з Мексикою.

ЧС-2022

2-й тур

26 листопада

Група C

Польща - Саудівська Аравія 2:0

Гол: Зелінські, 39, Левандовські, 82

На 45+1 хвилині Аль-Давсарі (Саудівська Аравія) не реалізував пенальті

26 листопада в іншому матчі ЧС-2022 в Катарі збірна Австралії переграла Туніс.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb