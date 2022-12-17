Голос Люка Скайвокера зі "Зоряних війн" повідомлятиме українців про повітряну тривогу

Про це повідомляє офіційний інстаграм United24.

Марк Гемілл повідомлятиме про пʼять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза.

"До сповіщень про скасування тривоги Марк Гемілл також додав знакові цитати із "Зоряних війн". Крім того, у пуш-сповіщенні застосунку зʼявився заклик підтримати ЗСУ. Всі пожертви, зроблені через застосунок "Повітряна тривога", будуть переказані через United24 на закупівлю дронів для українських військових. Дякуємо Марку Геміллу за постійну підтримку України, а також компанії Ajax System — за партнерство", - йдеться у повідомленні.

30 вересня голлівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb