Голос Люка Скайвокера зі "Зоряних війн" повідомлятиме українців про повітряну тривогу
Виконавець ролі Люка Скайвокера у сазі "Зоряні війни" Марк Гемілл озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога"
Про це повідомляє офіційний інстаграм United24.
Марк Гемілл повідомлятиме про пʼять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза.
"До сповіщень про скасування тривоги Марк Гемілл також додав знакові цитати із "Зоряних війн". Крім того, у пуш-сповіщенні застосунку зʼявився заклик підтримати ЗСУ. Всі пожертви, зроблені через застосунок "Повітряна тривога", будуть переказані через United24 на закупівлю дронів для українських військових. Дякуємо Марку Геміллу за постійну підтримку України, а також компанії Ajax System — за партнерство", - йдеться у повідомленні.
- 30 вересня голлівудська зірка, актор із "Зоряних війн" Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24.
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