Голова Європарламенту пообіцяла Україні швидке визнання кандидатом на вступ до ЄС

Про це очільниця ЄП заявила на спільному брифінгу з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Україну визнаємо за кандидата на вступ до ЄС офіційно і швидко. Це я обіцяю вам від Європейського парламенту", - сказала президентка Європарламенту.

Вона вважає зазіхання РФ на Україну, її свободу й територію зазіханням на цілу Європу і чинний порядок у світі.

Також вона запевнила, що європейські партнери докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати після війни українські міста і села.

"Хочу сказати від усіх європейських народів, які складають сім’ю Європарламенту, що ми вражені, захоплені, надихаємось мужністю українського народу, хоробрістю українського війська. Парламентська демократія дістала друге дихання в Європі завдяки подвигові українського народу і діям українського парламенту", - наголосила Мецола.

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