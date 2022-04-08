Голова Євроради Мішель про обстріл Краматорська: потрібно більше зброї для України та більше санкцій для РФ
Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на обстріл військами РФ вокзалу Краматорська
Про це він написав у Twitter.
"Жахливо бачити, як Росія завдає удару по одній з основних станцій, які використовує мирне населення, що евакуюється з регіону, де Росія посилює свої атаки. Необхідні дії: більше санкцій проти Росії та більше зброї для України, що надходить з ЄС. Щойно затверджено 5-й пакет санкцій ЄС", - написав Мішель.
- 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, повідомляють про близько 39 загиблих і понад 100 поранених
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.
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