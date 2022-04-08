"Не маючи сміливості протистояти на полі бою, цинічно знищують цивільних": Зеленський назвав обстріл росіянами вокзалу Краматорська "злом, яке не має меж"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська
Про це він написав у Telegram.
"Окупанти вдарили "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію", - зазначив президент.
Він сказав, що у результаті обстрілу вже близько 30 загиблих та близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - підсумував Зеленський.
- 8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини.
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