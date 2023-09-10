Голова Херсонської ОВА розповів, як отримати ноутбуки для навчання дітей і коли відновлять світло

Відеозвернення Олександр Прокудін опублікував у своєму telegram.

Відновлення електроенергії в населених пунктах

Очільник Херсонської області повідомляє, що в усіх населених пунктах, які розташовані уздовж річки Дніпро, до селища Козацьке, відновлення світла наразі неможливе, тому що більшість підстанцій знищені росіянами. Але якщо навіть завезти туди багато обладнання, це створює загрозу безпековій ситуації і дає привід для російських атак.

Щодо мікрорайону міста Херсон Корабел Прокудін повідомив, що там складна ситуація через великий обсяг різних робіт. Бригади енергетиків плідно працюють над відновленням електромережі в районі, але сил для швидкого відновлення недостатньо, повідомляє Олександр Прокудін. Він дякує фахівцям Миколаївобленерго за допомогу і закликає Житомирську і Хмельницьку області також надати бригади.

Як отримати техніку для навчання дітей

Для цього потрібно звернутись до керівництва освітнього закладу і залишити там заявку, пояснює Олександр Прокудін.

Першочергово ноутбуки будуть отримувати діти пільгових категорій. Наразі потрібно забезпечити 11 тис. дітей технікою на деокупованій частині Херсонської області.

Якщо дитина потребує шкільного приладдя, потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування.

Що зробити, щоб селище включили до президентського проєкту "Пліч-о-пліч"

До першої черги у програму потрапило 26 населених пунктів, де наразі триває відбудова. Вже полагодили 419 осель, у 339 триває ремонт, повідомив очільник Херсону.

Друга черга включає 76 селищ, де вже проводять підготовчі роботи. Якщо буде сприятлива безпекова ситуація, то будівельники допоможуть усім населеним пунктам Херсонщини.

Охорона здоров'я

Олександр Прокудін наголошує, що в Україні законом визначено, де має відбуватись торгівля. Стихійна торгівля - це ризик для здоров'я людей. Під час окупації міста ліки продавали з багажників машин. Люди мають працювати законно й не наражати на небезпеку інших.

На базі одного із закладів охорони здоров'я міста Херсон запрацює Центр відновлення ментального здоров'я, для якого зараз шукають приміщення та фахівців.