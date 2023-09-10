Росіяни атакували Херсон: є постраждала та руйнування

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що близько 07:00 окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна.

Крім того, армія РФ обстріляла й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу на місці.