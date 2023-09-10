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Росіяни атакували Херсон: є постраждала та руйнування

10 вересня, 2023 неділя
08:46
Війна з Росією обстрілял Херсонщини

Уранці неділі, 10 вересня, російські терористи обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки медичної допомоги потребувала місцева жителька, пошкоджений освітній заклад і будинок

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що близько 07:00 окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна. 

Крім того, армія РФ обстріляла й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу на місці.

  • Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Хронологію подій - читайте у новині за посиланням.
Україна
Росія
російська армія
Херсон
окупанти
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