Росіяни атакували Херсон: є постраждала та руйнування
Уранці неділі, 10 вересня, російські терористи обстріляли середмістя Херсона. Внаслідок ворожої атаки медичної допомоги потребувала місцева жителька, пошкоджений освітній заклад і будинок
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що близько 07:00 окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна.
Крім того, армія РФ обстріляла й житловий будинок. У 68-річної жінки діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу на місці.
- Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Сили ППО збили понад 20 ворожих безпілотників. Хронологію подій - читайте у новині за посиланням.
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