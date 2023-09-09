Росія запустила ударні БПЛА: Повітряні Сили попередили про небезпеку у ніч на 10 вересня
Пізно ввечері суботи, 9 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний телеграм-канал Повітряних Сил.
"Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Сумській області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - йдеться у заяві ПС о 23:08.
За інформацією Повітряних Сил, станом на 23:17, ударні БПЛА рухаються у напрямку Чернігівської області.
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