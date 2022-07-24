Голова комітету ЗС США розповів, скільки HIMARS може отримати Україна

Про це він розказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", - сказав він.

За його словами, це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших.

"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.

22 липня у США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США. Нині, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.

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