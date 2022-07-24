Голова комітету ЗС США розповів, скільки HIMARS може отримати Україна
Голова комітету збройних сил палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники
Про це він розказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", - сказав він.
За його словами, це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших.
"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.
- 22 липня у США розповіли про новий пакет допомоги Україні від США. Нині, за словами представника Білого дому, загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США становить 8,2 мільярда доларів.
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