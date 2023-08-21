Голова МЗС Британії вдруге спробує відвідати Китай для переговорів, — Bloomberg
Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в кінці серпня вдруге спробує відвідати Китай для проведення переговорів щодо війни Росії з Україною
Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
Відвідини заплановані на останній тиждень серпня, також, у рамках поїздки, Клеверлі, скоріш за все, відвідає Філіппіни. МЗС Великої Британії наголошує, що повідомить про плани Клеверлі, коли вони будуть остаточно затверджені.
Очільник МЗС вже планував відвідати Китай 29 липня, проте був змушений скасувати поїздку.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна на тлі загадкового зникнення високопоставленого китайського дипломата - тогочасного міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана.
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