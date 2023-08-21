Голова МЗС Британії вдруге спробує відвідати Китай для переговорів, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Відвідини заплановані на останній тиждень серпня, також, у рамках поїздки, Клеверлі, скоріш за все, відвідає Філіппіни. МЗС Великої Британії наголошує, що повідомить про плани Клеверлі, коли вони будуть остаточно затверджені.

Очільник МЗС вже планував відвідати Китай 29 липня, проте був змушений скасувати поїздку.