Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва з несподіваним візитом. Після приїзду вона пообіцяла Україні підтримку на шляху до ЄС
Про це повідомили німецке видання ZDF.
Голова МЗС Німеччини Аннелена Бербок відвідує Україну вчетверте з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Бербок прибула до столиці України в понеділок вранці з візитом, який спочатку тримався в таємниці з міркувань безпеки.
За тиждень до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цей візит, ймовірно, також має на меті висловити знак солідарності.
Оскільки повітряний простір над Україною все ще закритий, Бербок прибула з Польщі до Києва спеціальним потягом вночі, як це прийнято для політичних візитів високого рівня. На пероні міністерку зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.
Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.
За словами Бербок, Україна "також захищає свободу всіх нас. Так само, як Україна ставить себе перед нами, вона також може покластися на нас" - наприклад, що Німеччина буде рішуче підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу.
- Напередодні очільниця МЗС Німеччини також заявила, що Росія порушує Статут ООН, безперервно бомбардує цивільні об'єкти в Україні, а Україна захищає себе в рамках міжнародного права.
- Також сьогодні, 22 серпня, Бербок заявила, що Україна захищає себе в рамках міжнародного права, завдаючи удари дронів по об'єктах у РФ.
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