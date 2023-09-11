Голова МЗС Німеччини Бербок прибула з неоголошеним візитом до Києва

Про це повідомили німецке видання ZDF.

Голова МЗС Німеччини Аннелена Бербок відвідує Україну вчетверте з часу початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Бербок прибула до столиці України в понеділок вранці з візитом, який спочатку тримався в таємниці з міркувань безпеки.

За тиждень до Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку цей візит, ймовірно, також має на меті висловити знак солідарності.

Оскільки повітряний простір над Україною все ще закритий, Бербок прибула з Польщі до Києва спеціальним потягом вночі, як це прийнято для політичних візитів високого рівня. На пероні міністерку зустрів і привітав посол Німеччини Мартін Єгер.

Після прибуття Бербок пообіцяла Україні подальшу підтримку на шляху до Європейського Союзу, але також наполягла на подальших зусиллях з проведення реформ, наприклад, для боротьби з корупцією.

За словами Бербок, Україна "також захищає свободу всіх нас. Так само, як Україна ставить себе перед нами, вона також може покластися на нас" - наприклад, що Німеччина буде рішуче підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу.