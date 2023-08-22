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Україна захищає себе в рамках міжнародного права, - Бербок про удари дронів по об'єктах у РФ

22 серпня, 2023 вiвторок
16:54
Війна з Росією Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини

Росія порушує Статут ООН, безперервно бомбардує цивільні об'єкти в Україні, а Україна захищає себе в рамках міжнародного права

Про це повідомляє DW.

"Росія напала на Україну. Тому, згідно зі Статутом ООН, Україна має законне право захищати свою країну та свій народ. Росія порушує Статут ООН, який забороняє застосування сили. Росія безперервно бомбардує цивільні об'єкти в Україні: зерносховища, лікарні, церкви. А Україна захищає себе в рамках міжнародного права," - так глава МЗС ФРН відповіла на запитання журналістів про атаки дронів по території РФ.

Бербок також наголосила, що перед Україною стоїть проблема розмінування величезних територій, раніше окупованих РФ. За словами міністра, разом сили РФ замінували в Україні території "розміром приблизно із західну Німеччину", і зараз Берлін разом із союзниками обговорює подальшу допомогу Києву в розмінуванні.

  • Нагадаємо, вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
  • У ніч на 1 серпня знову безпілотники атакували Москву – один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну
  • У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Влада повідомляє про чотири дрони, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто
Німеччина
безпілотник
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