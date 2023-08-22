Україна захищає себе в рамках міжнародного права, - Бербок про удари дронів по об'єктах у РФ

Про це повідомляє DW.

"Росія напала на Україну. Тому, згідно зі Статутом ООН, Україна має законне право захищати свою країну та свій народ. Росія порушує Статут ООН, який забороняє застосування сили. Росія безперервно бомбардує цивільні об'єкти в Україні: зерносховища, лікарні, церкви. А Україна захищає себе в рамках міжнародного права," - так глава МЗС ФРН відповіла на запитання журналістів про атаки дронів по території РФ.

Бербок також наголосила, що перед Україною стоїть проблема розмінування величезних територій, раніше окупованих РФ. За словами міністра, разом сили РФ замінували в Україні території "розміром приблизно із західну Німеччину", і зараз Берлін разом із союзниками обговорює подальшу допомогу Києву в розмінуванні.