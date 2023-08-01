Про це повідомляє ТАСС.

Держагенство спочатку інформувало про роботу ППО по дронах в Підмосков'ї, а згодом повідомило про влучання у один з хмарочосів Москва-Сіті.

"Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 17 поверху. Екстрені служби працюють на місці події", - заявив мер Москви Сергій Собянін.

У соцмережах пишуть про те, що у вежу поцілили два дрони.

Один з телеграм-каналів розмістив відео, начебто, прильоту у хмарочос зсередини.

Фото наслідків влучання безпілотника у вежу московського Сіті.

РосЗМІ повідомляють, що у вежі була пожежа. Внаслідок вибуху було знищено вікна, площею 150 квадратних метрів. За попередніми даними місцевої влади постраждалих немає.

Також стало відомо, що на певний час була припинена робота аеропорту "Внуково". Рейс з Дубая був перенаправлений у Домодєдово.

У міноборони РФ заявляють, що до атаки причетна Україна:

"Київ здійснив атаку безпілотниками на об'єкти в Москві та Підмосков'ї. Два з них знищені засобами ППО в Одинцовському та Нарофомінському районах, ще один пригнічений засобами радіоелектронної боротьби та зазнав аварії на території Москви-Сіті".

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ уточнив, що БПЛА потрапив на 21 поверх вежі IQ, де розташоване міністерство економічного розвитку. Сусідню вежу сильно посікло осколками.