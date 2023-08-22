Нічна атака дронів на Москву: влада повідомляє про чотири збиті безпілотники, пошкоджені будинки та авто
У ніч на 22 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву. Влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку на Красногорськ та Строгіно.
Також вони публікують фото та відео падінь безпілотників.
В столичному регіоні також призупинена робота усіх аеропортів.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО збила два безпілотники:
"ППО збила два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший у районі Часців".
Міноборони РФ повідомило про чотири збитих безпілотники: два у Брянській і два у Московській області:
"Два безпілотники виявлені засобами ППО та пригнічені комплексами РЕБ, вони зазнали аварії над територією Брянської області. Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області. Постраждалих немає".
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