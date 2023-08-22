Нічна атака дронів на Москву: влада повідомляє про чотири збиті безпілотники, пошкоджені будинки та авто

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку на Красногорськ та Строгіно.

Також вони публікують фото та відео падінь безпілотників.

В столичному регіоні також призупинена робота усіх аеропортів.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО збила два безпілотники:

"ППО збила два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший у районі Часців".

Міноборони РФ повідомило про чотири збитих безпілотники: два у Брянській і два у Московській області:

"Два безпілотники виявлені засобами ППО та пригнічені комплексами РЕБ, вони зазнали аварії над територією Брянської області. Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області. Постраждалих немає".