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Голова МЗС Вірменії закликав негайно розгорнути миротворчу місію ООН у Нагірному Карабасі

22 вересня, 2023 п'ятниця
06:45
Світ Вірменія

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян виступив із заявою, у якій закликав ООН створити миротворчу місію у Нагірному Карабасі для забезпечення там стабільності й безпеки

Про це заявив на засіданні Ради безпеки ООН.

"Закликаю створити можливість для того, щоб миротворчі сили під мандатом ООН забезпечували стабільність та безпеку в Нагірному Карабаху. Закликаю негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху з метою здійснення моніторингу прав людини, гуманітарної ситуації та положення з безпекою", - сказав Мірзоян.

Він наголосив на необхідності виведення армії та правоохоронних органів Азербайджану з населених пунктів Карабаху, щоб "виключити паніку та провокації".

На засіданні був присутній голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, який заявив, що дії Азербайджану у Карабаху відповідали статуту ООН.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

У вівторок, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Глава пресслужби Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу ввечері 19 вересня сказав, що Збройні сили Азербайджану в Карабасі взяли під контроль понад 60 бойових позицій вірменських сил.

Станом на ранок 20 вересня, за даними Радіо Азатутюн, внаслідок зіткнень біля будівлі уряду в Єревані, за попередніми даними, постраждали  щонайменше 34 людини, з них 16 - співробітники поліції, 18 - цивільні.

Ввечері 20 вересня у центрі Єревана продовжились сутички протестувальників з поліцією. Учасники акцій, які другий день проходять біля будівлі уряду Вірменії і біля російського посольства, скандують антиурядові гасла.

Щонайменше 9 осіб були затримані. За інформацією росЗМІ, внаслідок зіткнень постраждав співробітник спецназу.

20 вересня, влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню за пропозицією російських миротворців та виконання усіх завдань операції. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

Азербайджан
Вірменія
Рада безпеки ООН
Нагірний Карабах
Військові новини
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