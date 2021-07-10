Голова Одеського району Барвіненко привітав Януковича з днем народження

Відповідний допис з бравурним фото експрезидента з'явився на фейсбуці Барвіненка в п'ятницю, 9 липня 2021 року, передає Еспресо.TV.



"71 сьогодні. Пам'ятаю як 60 святкували. А тепер ніхто й не згадає. Sic transit gloria mundi", - написав очільник Одеської райради.



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"Щоправда, текст простояв недовго - хвилини три, а потім був вилучений", - зазначає з цього приводу одеська інтернетгазета Думская.net.







Скріншот було збережено.



Барвіненко тричі був нардепом від різних партій - спочатку від БЮТ, потім від Партії регіонів, а до 2019 року від "Відродження".



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Наразі Віталій Барвіненко представляє партію "Довіряй справам" одеського міського голови Геннадія Труханова.

Віктор Янукович народився 9 липня 1950 року в окупованому нині Єнакієвому.



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