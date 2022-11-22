Голова Пентагону та міністр оборони Китаю обговорили Тайвань та війну РФ проти України
Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі у Камбоджі обговорили Тайвань та війну РФ проти України
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
Остін 22 листопада зустрівся з Вей Фенхе на полях зустрічі міністрів оборони Асоціації держав Південно-Східної Азії.
"Остін обговорив неспровоковану війну Росії проти України та підкреслив, що Сполучені Штати та КНР виступають проти використання ядерної зброї або погроз її застосування", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони США додав, що Вашингтон залишається відданими політиці "єдиного Китаю". Водночас він застеріг Пекін від односторонніх змін статусу-кво Тайваню та закликав утриматися від подальших дестабілізуючих дій щодо острова.
Своєю чергою, міноборони Китаю повідомляє, що Вей Фенхе назвав питання Тайваню стрижнем основних інтересів Китаю і головною червоною лінією у китайсько-американських відносинах.
"Розв'язання тайванського питання — це особиста справа китайців, і жодна зовнішня сила не має права втручатися. Китайська армія має кістяк, впевненість, впевненість і здатність рішуче захищати єдність батьківщини", - заявив Вей Фенхе.
- 20 листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами.
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