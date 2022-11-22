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Головна Світ Голова Пентагону та міністр оборони Китаю обговорили Тайвань та війну РФ проти України

Голова Пентагону та міністр оборони Китаю обговорили Тайвань та війну РФ проти України

22 листопада, 2022 вiвторок
12:18
Світ Ллойд Остін

Очільник Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі у Камбоджі обговорили Тайвань та війну РФ проти України

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону

Остін 22 листопада зустрівся з Вей Фенхе на полях зустрічі міністрів оборони Асоціації держав Південно-Східної Азії.

"Остін обговорив неспровоковану війну Росії проти України та підкреслив, що Сполучені Штати та КНР виступають проти використання ядерної зброї або погроз її застосування", - йдеться у повідомленні. 

Міністр оборони США додав, що Вашингтон залишається відданими політиці "єдиного Китаю". Водночас він застеріг Пекін від односторонніх змін статусу-кво Тайваню та закликав утриматися від подальших дестабілізуючих дій щодо острова. 

Своєю чергою, міноборони Китаю повідомляє, що Вей Фенхе назвав питання Тайваню стрижнем основних інтересів Китаю і головною червоною лінією у китайсько-американських відносинах. 

"Розв'язання тайванського питання — це особиста справа китайців, і жодна зовнішня сила не має права втручатися. Китайська армія має кістяк, впевненість, впевненість і здатність рішуче захищати єдність батьківщини", - заявив Вей Фенхе. 

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Китай
Пентагон
Тайвань
війна з Росією
Ллойд Остін
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