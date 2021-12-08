Голова штабу оборони Індії генерал Рават загинув у авіакастрофі

Про це повідомляє India Today.



На півдні Індії в місті Кунур розбився військовий гелікоптер Mi-17V5, на борту якого знаходилося 14 людей.



Наразі джерела видання повідомляють, що загинули 13 із 14 осіб. Їхні особистості встановлюють за допомогою ДНК-тестування.



Серед загиблих є начальник штабу оборони генерал Біпін Рават і його родина.



На місці працюють рятувальники, проводиться розслідування причин аварії.



Як відомо, Рават був призначений першим начальником штабу оборони Індії урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді наприкінці 2019 року. Ця посада була створена з метою інтеграції трьох служб Індії - армії, флоту та повітряних сил.

