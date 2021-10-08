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Голова Верховного суду йде у відставку

8 жовтня, 2021 п'ятниця
13:04
Суспільство Валентина Данішевська

Голова Верховного суду Валентина Данішевська скликає пленум на 22 жовтня для обрання нового голови суду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на пленумі.

Данішевська зазначила, що не планує залишатися на посаді.

"Я не буду пропонувати свою кандидатуру...Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду", - сказала вона.

Вона зауважила, що в кращих європейських традиціях вирішила заздалегідь ініціювати процес зміни голови суду. Крім того, вона підкреслила, що її кар'єра як судді також підходить до фіналу.

Вона скликає пленум на 22 жовтня.

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суд
відставка
Верховний суд
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