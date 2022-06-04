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Голова ВР під час засідань ігнорує повітряні тривоги, якщо буде знищено парламент, нові вибори провести в умовах війни буде складно, - Княжицький

4 червня, 2022 субота
08:03
Суспільство Верховна Рада

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що засідання Верховної Ради не транслюють, аби обмежити можливість суспільства бачити парламентські дискусії

Про це Княжицький написав у facebook

"Засідання Верховної Ради не транслюють. Мета очевидна - обмежити можливість журналістів, суспільства бачити парламентські дискусії, обговорення законів, позицію політиків з різних питань.

Привід: безпека депутатів. "Щоб ракета не прилетіла і ніхто не знав, що у нас засідання". Саме тому головуючий завжди просить фото з зали викладати не раніше, ніж за певний час після завершення сесії", - написав Княжицький.  

Він наголосив, що насправді на безпеку владі плювати.  

"Повітряні тривоги головуючий ігнорує, якщо владі потрібно протягнути якесь питання, як от звільнення омбудсмена. На моє зауваження про тривогу головуючий відповів: а ви хіба завжди ходите в укриття? І тут проблема у відповідальності. Очевидно, влада ризикує роботою цілої інституції і не усвідомлює, що якщо буде знищено парламент, нові вибори провести в умовах війни буде, м'яко кажучи, складно. А без демократичної влади держава втратить міжнародну легітимність", - застеріг Княжицький.  

На його переконання - головне - це питання прикладу. 

"Коли командири не розселяють солдатів, не наказують йти в укриття, а потім прилітає ракета і гинуть люди , ми командирів караємо. Але коли найвищий орган влади ігнорує тривоги, то який приклад подає суспільству? У мене немає іншого виходу, як писати про це публічно. Минуле засідання у Раді було 31 травня. Наступне - влада призначила на другу половину травня. Це при тому, що до війни засідання відбувалися щоденно декілька тижнів на місяць. Більшості потрібно, мабуть, трошки відпочити. Втомилися", - обурився Княжицький. 

Він констатував, що така робота Ради не є ефективною. 

"Парламент під час війни навпаки має бути максимально відкритим для всіх і показувати приклад відповідальності. Так народжується довіра , яка дуже потрібна воюючому суспільству", - переконаний Княжицький. 

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Верховна Рада
Микола Княжицький
парламент
війна з Росією
Руслан Стефанчук
Європейська солідарність
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