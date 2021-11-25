Головна мета закону про олігархів - приборкати телебачення, - Загородній

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



Він прокоментував заяву партії "Слуг народу" про те, що вони не будуть ходити на канали "Україна" та "Україна 24".



"Коли "Слуги народу" почали кричати, що вони не хочуть ходити на канали Ріната Ахметова, через те, що там фейки, на дають говорити і так далі. Я особисто бачив, як до студії приходять по двоє-троє "слуг", влаштовують собачі бої, перебивають, чи ви просто визнаєте, що вам нема чого сказати. А коли немає чого казати, починають відверто брехати чи "бикувати". Це дуже небезпечна тенденція для влади, тому що так себе поводити - це показує, що вони зовсім "летять у космос", не розуміючи, що відбувається в країні, думаючи, що не вони погано керують, а журналісти погано пишуть", - сказав Загородній.



Він додав, що влада працює над переобранням президента Володимира Зеленського на другий термін.



"Свідченням про це є закон про олігархів - головна його мета - приборкати телебачення. В першу чергу, зняти Петра Порошенка з виборів, тому що він заважає на патріотичному фланзі. Друге - приборкати

телебачення, не дати можливість, щоб навіть середній бізнес фінансував виборчі кампанії, не дати фінансувати будь-яку опозицію, яка може просунутись. Це і пан Разумков, це і не давати проводити референдум Тимошенко з приводу землі. Я не виключаю, що вони можуть піти навіть на запровадження військового чи надзвичайного стану", - підсумував політехнолог.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



