Головні правила та особливості проведення НМТ у 2024 році

Складання національного мультимедійного тесту є обов’язковими для тих, хто бажає вступити до вищого навчального закладу в Україні. Це спосіб оцінити знання та підготовку абітурієнтів для визначеного навчального напрямку або спеціальності. Складають НТМ для вступу на бакалаврські програми та магістерські (медичні та ветеринарні спеціальності).

Оскільки дане тестування проводять не вперше, загальна схема проведення екзамену відома українцям. Однак, після проведення відкритої пресконференції МОН "Вступні випробування у 2024 році: чого очікувати", серед вступників та їхніх батьків пройшла хвиля невдоволення. Про які зміни варто знати майбутнім абітурієнтам?

Що таке НМТ

Національний мультимедійний тест – це комплекс завдань різної складності, що виконані у тестовій формі та проводяться в онлайн-режимі за допомогою комп'ютера.

Це система контролю якості засвоєних шкільних знань, а отриманий бал дає підстави абітурієнту бути зарахованим до вищого навального закладу. Експерти Українського центру оцінювання якості освіти зазначають, що НМТ максимально адаптований до умов воєнного часу та дає вступникам рівні можливості для зарахування до закладів вищої освіти.

Які предмети обов’язкові на НМТ-2024

Фото: testportal.gov.ua

математика,

українська мова,

історія України

Одним із найважливіших нововведень в екзамені 2024 року стала кількість вступних предметів – 4, з яких три обов’язкові:

Четвертий предмет на вибір учасника НМТ:

іноземна мова (англійська, іспанська, французька, німецька)

українська література

біологія

фізика

хімія

географія.

Вказати, який саме предмет за вибором бажає складати абітурієнт, можна буде під час реєстрації для участі в національному тесті. Зазвичай цей предмет відображає обрану освітню траєкторію та розкриває більш глибокі знання людини, що необхідні для розвитку в певній галузі знань.

Чому запровадили третій обов'язковий предмет?

Під час НМТ-2023 обов’язковими були математика та українська мова, а третій предмет обирав учасник. Включення історії України до категорії обов’язкових предметів НМТ-2024, визначається як важлива державницька дія. Адже знання української історії сприяють формуванню національної самосвідомості та культурної ідентичності, та загалом є необхідною частиною загальної освіти молоді.

Крім того, в програму іспиту з історії входить не весь шкільний матеріал з цього предмету, а лише часовий проміжок ХVI-ХХI століть. "Ми вважаємо, що саме ця частина програми має найбільший вплив на становлення національної свідомості українців. Особливу увагу буде приділено українському визвольному руху, боротьбі за національну ідентичність. Тому я впевнений, що цей період виховував українську націю", – прокоментував Андрій Вітренко заступник міністра освіта та науки під час етеру марафону "Єдині новини".

Як відбуватиметься та скільки часу дається на НМТ

А тут розкривається наступне нововведення. Відповідно до нової моделі, учасники мають скласти всі чотири предмети за один день. Спочатку складають два предмети, на них відводиться по 60 хвилин, потім перерва, а після – ще два предмети, на які виділять теж по 60 хвилин. Тобто, загальну схему тестування можна представити так: два блоки по 120 хвилин та перерва між ними.

У МОН зазначають, що така модель може бути дійсно важкою для вступників. Однак, експерти переконані, що цей варіант є найкращим в умовах війни, як з боку безпеки, так і з міркувань зручності. Адже, абітурієнту доведеться лише один раз прибути до тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), який може знаходитись в іншому населеному пункті. "Безпека та рівні умови – наш пріоритет", - пояснюють у МОН.

Центри для складання НМТ являють собою спеціалізовані комп'ютерні класи та аудиторії різних навчальних закладів, що створені в українських населених пунктах, та за кордоном. Список країн, де можна скласти тест поки не оприлюднений, але в 2023 році він був дуже великим та включав 32 країни: Польща, Австрія, Великобританія, Німеччина, Іспанія, США, Чехія, Італія та інші.

До того ж, наступного року планують посилити заходи для дотримання доброчесності під час складання самого іспиту та повернути перевірку учасників за допомогою металошукачів. Протягом двох останніх років цього не робили через економію коштів. Тоді, в мережі поширювались відео, як учасники використовували під час екзамену заборонені предмети, наприклад, телефони, тому цей крок є вимушеним.

Коли будуть проводити НМТ

Фото: testportal.gov.ua

Чи всі зобов’язані складати НМТ

Як і зазвичай, передбачено проведення 2 сесій НМТ: основної, що має розпочатись орієнтовно в травні, та додаткової. Приєднатися до додаткової сесії зможуть абітурієнти, які з поважних причин не пройшли тестування: хвороба, смерть близької людини, повітряна тривога тощо.

Відповідно до заяви очільника МОН Михайла Винницького, якщо випускник не бажає подавати документи на навчання до ВНЗ в Україні, тоді складати тест немає потреби. До того ж, цього року вкотре було відмінено проведення державної підсумкової атестації для 4, 9 та 11 класів. Буде проведено лише пілотне тестування від УЦОЯО для 4 класів, яке проведуть на обраній кількості учнів, чиї школи добровільно погодилися взяти участь.

У МОН також наголосили, що модель НМТ-2024 – це один з кроків до повернення ДПА, а також, наближення певних стандартів освіти до європейських, де такого типу іспити випускники складають як мінімум із п’яти предметів.