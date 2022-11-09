Про це повідомляє L'Équipe.

Мане травмувався у матчі чемпіонату Німеччини проти "Вердера", в якому "Баварія" перемогла з рахунком 6:1.

Сенегалець через ушкодження сухожилля пропустить кілька тижнів. Таким чином, він не зіграє на чемпіонаті світу-2022 у Катарі, який розпочнеться 20 листопада.

30-річний Садіо Мане посів друге місце в боротьбі за "Золотий м'яч-2022". В боротьбі за головну індивідуальну нагороду світового футболу він поступився французу Каріму Бензема.

Мане влітку перейшов до "Баварії" з англійського "Ліверпуля" за 32 млн євро.

За збірну Сенегалу зіграв 92 матчі та забив 33 голи.

Сенегал на груповому раунді ЧС-2022 зіграє з Катаром, Еквадором та Нідерландами.

Чемпіонат світу-2022 відбуватиметься у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.

1 листопада стало відомо, що півзахисник італійського "Ювентуса" Поль Погба не зіграє за збірну Франції на чемпіонаті світу-2022.

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