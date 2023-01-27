Головний санітарний лікар розповів про перший випадок зараження ковід-штамом Кракен та особливості хвороби
Ігор Кузін, головний санітарний лікар, розповів про перший випадок зараження ковід-штамом Кракен в Україні: чоловік одужав, перебіг хвороби був середньої важкості
Про це Ігор Кузін розповів на брифінгу в медіацентрі Україна - Укрінформ.
Зазначається, що вперше в Україні зараження ковід-штамом Кракен (ХВВ 1.5) зафіксували 23 січня на Сумщині. Чоловік не виїжджав за територію України.
"Людина повністю одужала, перебіг був середньої важкості. Специфічних симптомів у штама немає, але є певні імунологічні та вірусологічні особливості. Цей підвид і підлінія найбільш ефективно уходить від імунної відповіді. Він має підвищену тенденцію до швидкості передачі - передається на 8% швидше, ніж середньостатистичний Омікрон. Але зараз переконливих доказів того, що він може протікати у важкій формі й викликає більші показники смертності немає", - наголосив головний державний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров’я України.
- Нагадаємо, 24 січня в Україні підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Кракен (XBB.1.5), який раніше виявили в більш ніж 30 країнах, включно зі США.
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