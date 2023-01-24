В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу
В Україні підтверджено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Кракен (XBB.1.5), який раніше виявили в більш ніж 30 країнах, включно зі США
Про це 24 січня повідомила пресслужба МОЗ.
"В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або Кракен. Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку в людей з ослабленим імунітетом.
У МОЗ порадили українцям робити щеплення від коронавірусу.
- 17 січня про виявлення випадків інфікування новим штамом коронавірусу повідомляли в Молдові.
- 12 січня в Росії повідомили про виявлення штаму Кракен у Пензенській області.
- 10 січня МОЗ заявляло, що в Україні випадків зараження новим штамом не зареєстровано.
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