В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу

Про це 24 січня повідомила пресслужба МОЗ.

"В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або Кракен. Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку в людей з ослабленим імунітетом.

У МОЗ порадили українцям робити щеплення від коронавірусу.

17 січня про виявлення випадків інфікування новим штамом коронавірусу повідомляли в Молдові.

12 січня в Росії повідомили про виявлення штаму Кракен у Пензенській області.

10 січня МОЗ заявляло, що в Україні випадків зараження новим штамом не зареєстровано.