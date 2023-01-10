У МОЗ заявили, що в Україні поки не виявили нового штаму коронавірусу
Новий штам коронавірусу XBB.1.5 виявили у 29 країнах, в Україні випадків поки не зареєстровано
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили у 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження, аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ зазначають, що штам ХВВ.1.5 уперше виявлений у США у жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він уже посідає друге місце після оригінального підтипу Омікрон, або 40% серед усіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.
Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, ситуація щодо коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже зроблено 928 секвенувань.
У МОЗ наголошують, що вакцинація є головним засобом вберегтися від тяжкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.
- У ВООЗ заявили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії.
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