ВООЗ припускає, що новий штам COVID може спричинити чергову хвилю пандемії
Штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії
Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове, повідомляє Politico.
"Ми стурбовані його (штаму – ред.) перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти", - зазначила представниця ВООЗ.
Проте чиновники ВООЗ не впевнені, що серед людей, які мають імунітет завдяки вакцинації чи через попередні інфекції коронавірусу, зросте число госпіталізацій і смертності.
За словами Ван Керхове, чиновники охорони здоров'я виявили штам у 29 країнах, але він може циркулювати в набагато більшій кількості країн.
Також вона заявила, що ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму, який обіцяє опублікувати найближчими днями.
- Нагадаємо, у кінці року у МОЗ заявили, що з коронавірусом за останній тиждень госпіталізували майже 3 тис. українців.
- Ще раніше лікар Charité прогнозував завершення пандемії COVID-19 до літа 2023 року.
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