Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове, повідомляє Politico.

"Ми стурбовані його (штаму – ред.) перевагою у зростанні, зокрема в деяких країнах Європи і північно-східній частині США, де XBB.1.5 швидко змінив інші циркулюючі варіанти", - зазначила представниця ВООЗ.

Проте чиновники ВООЗ не впевнені, що серед людей, які мають імунітет завдяки вакцинації чи через попередні інфекції коронавірусу, зросте число госпіталізацій і смертності.

За словами Ван Керхове, чиновники охорони здоров'я виявили штам у 29 країнах, але він може циркулювати в набагато більшій кількості країн.

Також вона заявила, що ВООЗ працює над аналізом важкості перебігу нового штаму, який обіцяє опублікувати найближчими днями.

Нагадаємо, у кінці року у МОЗ заявили, що з коронавірусом за останній тиждень госпіталізували майже 3 тис. українців.

Ще раніше лікар Charité прогнозував завершення пандемії COVI D-19 до літа 2023 року.

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