"Влітку вірус навряд зможе повернутись": лікар Charité прогнозує завершення пандемії COVID-19
Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною
Про це він заявив в інтерв’ю газеті Tagesspiegel.
"Цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю Sars-Cov-2, на мою думку, пандемія закінчилася", - заявив вірусолог.
Він припускає, що після зими імунітет населення буде настільки широким і стійким, що влітку вірус навряд чи зможе повернутися. Дростен не бачить також загрози ще одного "мутаційного стрибка". Він указав на суттєве зменшення пацієнтів у реанімаціях.
На думку експерта, кампанія з вакцинації в Німеччині та Європі стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Він також високо оцінив ефект від коронавірусних обмежень, зокрема, скорочення контактів.
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