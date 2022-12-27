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Головна Здоров'я "Влітку вірус навряд зможе повернутись": лікар Charité прогнозує завершення пандемії COVID-19

"Влітку вірус навряд зможе повернутись": лікар Charité прогнозує завершення пандемії COVID-19

27 грудня, 2022 вiвторок
02:48
Здоров'я іменутет

Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною

Про це він заявив в інтерв’ю газеті Tagesspiegel.

"Цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю Sars-Cov-2, на мою думку, пандемія закінчилася", - заявив вірусолог.

Він припускає, що після зими імунітет населення буде настільки широким і стійким, що влітку вірус навряд чи зможе повернутися. Дростен не бачить також загрози ще одного "мутаційного стрибка". Він указав на суттєве зменшення пацієнтів у реанімаціях.

На думку експерта, кампанія з вакцинації в Німеччині та Європі стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Він також високо оцінив ефект від коронавірусних обмежень, зокрема, скорочення контактів.

  • Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що спалах коронавірусу в Китаї став найбільшим у світі: 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день. Крематорії Пекіну не справляються з потоком тіл померлих від коронавірусу.
  • 22 грудня у МОЗ заявили про зниження рівня захворюваності на COVID-19 в Україні і назвали причину.

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Німеччина
пандемія
Коронавірус
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