Про це він заявив в інтерв’ю газеті Tagesspiegel.

"Цієї зими ми переживаємо першу ендемічну хвилю Sars-Cov-2, на мою думку, пандемія закінчилася", - заявив вірусолог.

Він припускає, що після зими імунітет населення буде настільки широким і стійким, що влітку вірус навряд чи зможе повернутися. Дростен не бачить також загрози ще одного "мутаційного стрибка". Він указав на суттєве зменшення пацієнтів у реанімаціях.

На думку експерта, кампанія з вакцинації в Німеччині та Європі стала вирішальним кроком у боротьбі з пандемією. Він також високо оцінив ефект від коронавірусних обмежень, зокрема, скорочення контактів.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що спалах коронавірусу в Китаї став найбільшим у світі: 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день. Крематорії Пекіну не справляються з потоком тіл померлих від коронавірусу.

22 грудня у МОЗ заявили про зниження рівня захворюваності на COVID-19 в Україні і назвали причину.

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