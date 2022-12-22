Про це в ефірі телемарафону 22 грудня повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, це природнє явище, оскільки коронавірус витісняє грип.

"Захворюваність на COVID-19 продовжує поступово знижуватися, це сезонне явище, тому, коли з'являється грип, COVID-19 відходить на другий план. За останній тиждень ми зареєстрували 4200 випадків COVID-19, це менше, ніж тижнем раніше, і вакцинація триває", – сказав Кузін.

При цьому чиновник наголосив, що його не влаштовує рівень охоплення населення вакциною.

"Показники сумарної вакцинації населення ще не на високому і не на рекомендованому рівні, лише 16 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцинації з початку вакцинальної кампанії, 15 млн отримали дві дози вакцини. Залишається великий шар населення, яке не отримало повного курсу вакцинації" , - сказав він.

Американські вчені в результаті проведених досліджень дійшли висновку, що мозок підлітків фізично змінився під час пандемії COVID-19.

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