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Головна Наука Учені з'ясували, як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків

Учені з'ясували, як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків

5 грудня, 2022 понедiлок
10:53
Наука коронавірус

Мозок підлітків фізично змінився під час пандемії COVID-19

Такого висновку дійшли американські вчені в результаті проведених досліджень, передає CNN.

За даними дослідників, мозок унаслідок подібних стресів старіє швидше, ніж зазвичай. Учені порівняли результати досліджень 128 дітей однакової демографічної категорії, включаючи стать, вік, схильність до стресу та соціально-економічний статус. Вони виявили, що мозок дітей, які пережили перший рік пандемії, старший за їхній хронологічний вік. Мозок дитини з часом змінюється природно, але дослідження показали, що ці фізичні зміни можуть пришвидшитися, коли людина переживає значні труднощі в дитинстві.

Молоді учасники дослідження також повідомили про симптоми тривоги, депресії та посилення відчуття смутку, низьку самооцінку та проблеми з регулюванням емоцій після першого року пандемії.

Відтак учені дійшли висновку, що пандемія коронавірусу значною мірою вплинула на мозок підлітків, тож вони можуть у майбутньому мати також певні психічні проблеми.

  • У вересні поточного року в США заявили про завершення пандемії COVID-19.

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