У Китаї 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день, - Bloomberg

Про це поінформували в Bloomberg з посиланням на протокол внутрішнього засідання Національної комісії охорони здоров’я Китаю.

Повідомляється, що за перші 20 днів грудня коронавірусом у Китаї заразилися 248 млн людей, або майже 18% населення КНР.

37 млн щоденних випадків зараження значно відрізняється від офіційної китайської статистики, яка нарахувала лише 3049 зареєстрованих випадків.

У Bloomberg підкреслили: такий сплеск захворюваності може бути спричиненим різким послабленням карантинних обмежень у Китаї. Це ж призвело до поширення штаму "омікрон": захворіли понад половина жителів Пекіна та провінції Сичуань.

Міністерство закордонних справ Китаю, своєю чергою, стверджує, що ситуація "передбачувана й під контролем".

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

Після сумнівів щодо інформації про кількість хворих на COVID-19 внаслідок послаблення карантину Пекін оприлюднив дані про перші за кілька тижнів летальні випадки.

23 грудня поінформували, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19.

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