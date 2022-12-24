У Китаї 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день, - Bloomberg
Спалах коронавірусу в Китаї став найбільшим у світі: майже 37 млн людей у Китаї могли бути інфіковані COVID-19 упродовж одного дня
Про це поінформували в Bloomberg з посиланням на протокол внутрішнього засідання Національної комісії охорони здоров’я Китаю.
Повідомляється, що за перші 20 днів грудня коронавірусом у Китаї заразилися 248 млн людей, або майже 18% населення КНР.
37 млн щоденних випадків зараження значно відрізняється від офіційної китайської статистики, яка нарахувала лише 3049 зареєстрованих випадків.
У Bloomberg підкреслили: такий сплеск захворюваності може бути спричиненим різким послабленням карантинних обмежень у Китаї. Це ж призвело до поширення штаму "омікрон": захворіли понад половина жителів Пекіна та провінції Сичуань.
Міністерство закордонних справ Китаю, своєю чергою, стверджує, що ситуація "передбачувана й під контролем".
- У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
- Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
- 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- Після сумнівів щодо інформації про кількість хворих на COVID-19 внаслідок послаблення карантину Пекін оприлюднив дані про перші за кілька тижнів летальні випадки.
- 23 грудня поінформували, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19.
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