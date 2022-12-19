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У Китаї зростають сумніви щодо даних про хворих на COVID-19: Пекін оприлюднив перші за кілька тижнів летальні випадки

19 грудня, 2022 понедiлок
12:59
Світ Пекін COVID

Після наростальних сумнівів щодо даних про кількість хворих на COVID-19, після послаблення карантину, Пекін оприлюднив перші за кілька тижнів летальні випадки

Про це інформує Reuters.

"У понеділок Китай повідомив про перші за кілька тижнів смерті від COVID-19 на тлі наростальних сумнівів щодо того, чи офіційні підрахунки охоплюють повну кількість захворювань, які поширюються містами після того, як уряд послабив суворий антивірусний контроль", - пише видання. 

Уперше з 3 грудня в Китаї повідомили про дві смерті від коронавірусу. До того Пекін оголосив про скасування карантину. Видання пише, що в основному обмеження стримували вірус протягом трьох років, проте спровокували протести у листопаді.

Нині кількість летальних випадків у країні до 5237, а нових хворих - 1995, у порівнянні з 2097 днем ​​раніше.

Reuters пише, що їх журналісти стали свідками того, як катафалки вишикувалися біля спеціального крематорію COVID-19 у Пекіні, а працівники в захисних костюмах перевозили мертвих всередину закладу. Достеменно невідомо, чи були ті смерті спричинені саме коронавірусом.

У китайських соцмережах користувачі почали коментувати нові дані: "Який сенс у неповній статистиці?", "Хіба це не обман громадськості?".

"Офіційно Китай постраждав лише від 5237 смертей, пов’язаних з COVID, під час пандемії, включно з останніми двома летальними випадками, що становить мізерну частку від 1,4 мільярда населення країни", - пише видання.

Експерти заявили, що Китай може заплатити ціну за вжиття таких суворих заходів для захисту населення, яке зараз не має природного імунітету до COVID-19 і має низький рівень вакцинації серед людей похилого віку. Деякі побоюються, що найближчими місяцями кількість смертей може перевищити 1,5 мільйона.

До того ж у п’ятницю китайське інформаційне видання Caixin повідомило, що два журналісти державних ЗМІ померли після зараження COVID, а потім у суботу також помер 23-річний студент-медик. Наразі не було зрозуміло, які з цих смертей були включені до офіційної кількості загиблих.

"(Офіційна, - ред.) цифра явно є заниженою кількістю смертей від COVID", - сказав фахівець із глобальної охорони здоров’я в аналітичному центрі США Council on Foreign Relations Яньчжун Хуанг.

  • У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
  • Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
  • 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
  • У листопаді 2022 року експорт та імпорт Китаю знизився найшвидшими темпами за останні 2,5 роки. На це вплинула епідемія COVID-19, низький попит та падіння вартості нерухомості в КНР.  

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Китай
Вакцинація
Коронавірус
COVID-19
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