Про це інформує Reuters.

"У понеділок Китай повідомив про перші за кілька тижнів смерті від COVID-19 на тлі наростальних сумнівів щодо того, чи офіційні підрахунки охоплюють повну кількість захворювань, які поширюються містами після того, як уряд послабив суворий антивірусний контроль", - пише видання.

Уперше з 3 грудня в Китаї повідомили про дві смерті від коронавірусу. До того Пекін оголосив про скасування карантину. Видання пише, що в основному обмеження стримували вірус протягом трьох років, проте спровокували протести у листопаді.

Нині кількість летальних випадків у країні до 5237, а нових хворих - 1995, у порівнянні з 2097 днем ​​раніше.

Reuters пише, що їх журналісти стали свідками того, як катафалки вишикувалися біля спеціального крематорію COVID-19 у Пекіні, а працівники в захисних костюмах перевозили мертвих всередину закладу. Достеменно невідомо, чи були ті смерті спричинені саме коронавірусом.

У китайських соцмережах користувачі почали коментувати нові дані: "Який сенс у неповній статистиці?", "Хіба це не обман громадськості?".

"Офіційно Китай постраждав лише від 5237 смертей, пов’язаних з COVID, під час пандемії, включно з останніми двома летальними випадками, що становить мізерну частку від 1,4 мільярда населення країни", - пише видання.

Експерти заявили, що Китай може заплатити ціну за вжиття таких суворих заходів для захисту населення, яке зараз не має природного імунітету до COVID-19 і має низький рівень вакцинації серед людей похилого віку. Деякі побоюються, що найближчими місяцями кількість смертей може перевищити 1,5 мільйона.

До того ж у п’ятницю китайське інформаційне видання Caixin повідомило, що два журналісти державних ЗМІ померли після зараження COVID, а потім у суботу також помер 23-річний студент-медик. Наразі не було зрозуміло, які з цих смертей були включені до офіційної кількості загиблих.

"(Офіційна, - ред.) цифра явно є заниженою кількістю смертей від COVID", - сказав фахівець із глобальної охорони здоров’я в аналітичному центрі США Council on Foreign Relations Яньчжун Хуанг.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

У листопаді 2022 року експорт та імпорт Китаю знизився найшвидшими темпами за останні 2,5 роки. На це вплинула епідемія COVID-19, низький попит та падіння вартості нерухомості в КНР.

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