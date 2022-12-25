Крематорії Пекіну не справляються з потоком тіл померлих від коронавірусу

Про це повідомило видання Financial Times.

Повідомляється, що ці оцінки, включаючи 37 мільйонів людей, або 2,6% населення, які були інфіковані лише у вівторок, були оприлюднені Сунь Яном, заступником директора Китайського центру з контролю та профілактики захворювань.

Зокрема, видання зазначається, що вибух захворюваності наступив після рішення Пекіна відмовитися від політики нульового рівня захворюваності, яка стримувала вірус за допомогою масового тестування та обов'язкового карантину.

"Цифри, котрі були надані на закритому засіданні, контрастують з даними Національної комісії з охорони здоров'я, яка повідомила про 62 592 симптоматичні випадки Covid за той же період. Минулого тижня Китай припинив спроби підрахувати загальну кількість інфекцій після того, як влада згорнула тестування на Covid", - йдеться у дописі.

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Додається, що у столиці Китаю та інших містах хвиля Covid-інфекції переповнила лікарні напливом літніх, прикутих до ліжка пацієнтів і залишила відділення швидкої допомоги та інтенсивної терапії з невеликою кількістю вільних ліжок.

Проте країна продовжує відмовлятися від політики "нульового рівня захворюваності на коронавірус" в міру того, як зростають медичні витрати. У суботу виконавчий директор Гонконгу Джон Лі оголосив, що довгоочікуване безкарантинне сполучення між містом і материковим Китаєм відновиться вже в середині січня. З початку 2020 року транскордонний рух жорстко контролювався, що стримувало економіку фінансового центру.

"Центральний уряд погодився повністю відкрити кордони поступово і впорядковано", - сказав Лі журналістам після повернення з чотириденної поїздки в Пекін, де він зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном.

"Китай офіційно повідомив лише про вісім смертей з 1 грудня. На цьому тижні високопоставлені чиновники охорони здоров'я заявили, що вони звузили визначення того, що являє собою смерть від Covid, що дозволило знизити загальну кількість смертей", - зазначає видання.

Проте, додається, що крематорії в столиці Китаю намагаються впоратися з напливом трупів, і тіла накопичувалися в лікарнях, які відвідали представники Financial Times в останні дні.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

Після сумнівів щодо інформації про кількість хворих на COVID-19 внаслідок послаблення карантину Пекін оприлюднив дані про перші за кілька тижнів летальні випадки.

23 грудня поінформували, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19.

24 грудня повідомлялося, що спалах коронавірусу в Китаї став найбільшим у світі: майже 37 млн людей у ​​Китаї могли бути інфіковані COVID-19 упродовж одного дня.

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