Про це ефірі телемарафону 30 грудня заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Ми продовжуємо реєструвати випадки COVID-19, також, на жаль, реєструємо випадки, які закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, в середньому на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців", – розповів Кузін.

Він додав, що найчастіше помирають люди 60+.

Також Кузін вказав на те, в усьому світі коронавірус відійшов на дальній план, однак він усе ще небезпечний.

Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен днями заявив, що вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною.

У США про завершення пандемії коронавірусу заявили ще у вересні.

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