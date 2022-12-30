У МОЗ заявили, що з коронавірусом за останній тиждень госпіталізували майже 3 тис. українців
В Україні зафіксовано зростання кількості госпіталізацій із коронавірусом: за останній тиждень до лікарень потрапили майже 3 тисячі людей
Про це ефірі телемарафону 30 грудня заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Ми продовжуємо реєструвати випадки COVID-19, також, на жаль, реєструємо випадки, які закінчилися летально. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, в середньому на 14%, ніж тижнем раніше. За останній тиждень до лікарень потрапило майже 3 тисячі українців", – розповів Кузін.
Він додав, що найчастіше помирають люди 60+.
Також Кузін вказав на те, в усьому світі коронавірус відійшов на дальній план, однак він усе ще небезпечний.
- Відомий німецький експерт, керівник відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіан Дростен днями заявив, що вважає пандемію коронавірусу в ФРН завершеною.
- У США про завершення пандемії коронавірусу заявили ще у вересні.
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