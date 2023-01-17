У Молдові зафіксовано перші випадки зараження новим штамом коронавірусу
У Молдові виявили перші випадки зараження новим штамом коронавірусу Кракен (XBB.1.5). Раніше у ВООЗ казали, що цей штам може призвести до нової хвилі пандемії
Про це повідомило Національне агентство громадського здоров'я, передає NewsMaker.
Зазначається, що новий штам коронавірусу виявили у двох чоловіків із Кишинева та у жінки з Дубосар.
Фахівці рекомендують громадянам частіше мити руки, уникати місць великого скупчення людей, носити маски у громадському транспорті та закритих громадських місцях. Також лікарі радять робити щеплення від коронавірусу, а за перших симптомів хвороби негайно звертатись до медиків.
- 12 січня в Росії повідомили про виявлення штаму Кракен у Пензенській області.
- МОЗ заявило, що в Україні випадків зараження новим штамом поки не зареєстровано.
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