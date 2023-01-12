Про це пишуть росЗМІ.

"Перший випадок зараження вірусом субваріанту "Омікрона" — XBB.1.5 "Кракен" було зафіксовано в Пензенській області, в рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2... Наразі в РФ встановлена широка лінійка різновидів штаму Омікрон, але домінуючою залишається лінія Омікрону ВА.5", — йдеться в повідомленні.

Новий підваріант коронавірусу "Кракен" має високу заразність, але перебіг захворювання оцінюється як легкий.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що підваріант XBB.1.5, імовірно, може спровокувати зростання захворюваності на COVID-19.

10 січня у МОЗ заявили, що в Україні поки не виявили нового штаму коронавірусу.

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