У Росії зафіксували перший випадок зараження новим підвидом штаму "Омікрон"
У Пензенській області Росії зафіксували перший випадок зараження підваріантом штаму коронавірусу "Омікрон" XBB.1.5, який іще називають "Кракен"
Про це пишуть росЗМІ.
"Перший випадок зараження вірусом субваріанту "Омікрона" — XBB.1.5 "Кракен" було зафіксовано в Пензенській області, в рамках моніторингу даних секвенування геномів SARS-CoV-2... Наразі в РФ встановлена широка лінійка різновидів штаму Омікрон, але домінуючою залишається лінія Омікрону ВА.5", — йдеться в повідомленні.
Новий підваріант коронавірусу "Кракен" має високу заразність, але перебіг захворювання оцінюється як легкий.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що підваріант XBB.1.5, імовірно, може спровокувати зростання захворюваності на COVID-19.
- 10 січня у МОЗ заявили, що в Україні поки не виявили нового штаму коронавірусу.
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