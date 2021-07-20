Головного інспектора Київської митниці підозрюють у порушенні оформлення нафтопродуктів на 6,5 млн грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста "Столичний" Київської митниці Державної митної служби за фактом зловживання службовим становищем.



За даними слідства, у вересні-листопаді 2020 року службова особа Київської митниці Держмитслужби, здійснюючи контроль правильності класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, поданих до митного оформлення, підтверджувала правомірність визначення кодів, відповідно до яких вони не підлягали оподаткуванню акцизним товаром. Однак, згідн норм податкового законодавства та висновків лабораторних досліджень, ввезені нафтопродукти необхідно було класифікувати за кодом, який передбачає нарахування акцизного податку.



Так, правоохоронці зафіксували 26 епізодів протиправної діяльності, внаслідок якої державний бюджет недоотримав акцизного податку та ПДВ на загальну суму понад 6,5 млн грн.



Крім того, у червні 2021 року правоохоронці повідомили про підозру ще трьом головним державним інспекторам митного посту "Столичний" Київської митиці. Так, було зафіксовано 21 епізод їх протиправної діяльності, внаслідок якої державний бюджет недоотримав акцизного податку та податку на додану вартість на загальну суму понад 5 млн грн.

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