Google видалить акаунти, які були понад два роки не активні

Про це йдеться в заяві компанії.

"Щоб зменшити цей ризик, ми оновлюємо нашу політику бездіяльності для облікових записів Google до 2 років у всіх наших продуктах. Починаючи з кінця цього року, якщо обліковий запис Google не використовувався або не входив у нього протягом принаймні 2 років, ми можемо видалити обліковий запис і його вміст, зокрема вміст у Google Workspace (Gmail, Документи, Диск, Meet, Календар), YouTube і Google Фото", - пише пресслужба.

Повідомляється, що компанія буде застосовувати поетапний підхід, починаючи з облікових записів, які були створені та більше ніколи не використовувалися. А перед видаленням акаунту Google надішле кілька повідомлень, як на адресу електронної пошти облікового запису, так і на адресу для відновлення. Відсьогодні неактивні користувачі отримуватимуть попереджувальні сповіщення.

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"Найпростіший спосіб підтримувати активність облікового запису - це заходити принаймні раз на 2 роки. Якщо ви нещодавно входили у свій обліковий запис Google або будь-яку з наших служб, ваш обліковий запис вважається активним і не буде видалено", - пояснюють у відомстві.

Водночас зміни не стосуються організацій, наприклад компаній чи університетів.

У Google наголосили, що ці дії роблять з метою запобігання загрозам безпеці даних і зломам.