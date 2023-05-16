Google видалить акаунти, які були понад два роки не активні
Американська компанія Google, що належить Alphabet, з грудня почне видаляти акаунти, які були понад два роки не активні
Про це йдеться в заяві компанії.
"Щоб зменшити цей ризик, ми оновлюємо нашу політику бездіяльності для облікових записів Google до 2 років у всіх наших продуктах. Починаючи з кінця цього року, якщо обліковий запис Google не використовувався або не входив у нього протягом принаймні 2 років, ми можемо видалити обліковий запис і його вміст, зокрема вміст у Google Workspace (Gmail, Документи, Диск, Meet, Календар), YouTube і Google Фото", - пише пресслужба.
Повідомляється, що компанія буде застосовувати поетапний підхід, починаючи з облікових записів, які були створені та більше ніколи не використовувалися. А перед видаленням акаунту Google надішле кілька повідомлень, як на адресу електронної пошти облікового запису, так і на адресу для відновлення. Відсьогодні неактивні користувачі отримуватимуть попереджувальні сповіщення.
Читайте також: Google в Україні відкриває курс про штучний інтелект для розвитку бізнесу
"Найпростіший спосіб підтримувати активність облікового запису - це заходити принаймні раз на 2 роки. Якщо ви нещодавно входили у свій обліковий запис Google або будь-яку з наших служб, ваш обліковий запис вважається активним і не буде видалено", - пояснюють у відомстві.
Водночас зміни не стосуються організацій, наприклад компаній чи університетів.
У Google наголосили, що ці дії роблять з метою запобігання загрозам безпеці даних і зломам.
- Google планує додати нові функції у свій пошук зображень, щоб зменшити поширення дезінформації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.41
- Актуальне
- Важливе